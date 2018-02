Das grosse FC Basel-Bilderrätsel zur Champions League Das Quiz funktioniert ganz einfach. Wir zeigen Ihnen ein Bild und Sie sagen uns, bei welcher rotblauen Champions-League-Partie es aufgenommen wurde. Ready? Go!

Das erste Bild zeigt FCB-Goalie Laufenberger bei einer Parade im Landesmeister Pokal. Wann gegen wen?

Vor welchem Auswärtsspiel jassten Huggel und Co hier am Flughafen in Basel?

Wann und wo laufen Xhaka, Streller und Co hier gerade ein?

Mannschaftsfoto 1: Gegen welchen Gegner spielte diese Elf gross auf?

Mannschaftsfoto 2. Wann spielte diese Elf gegen wen?

Bei welchem Spiel liessen Aktivisten im Jahr 2013 dieses Banner vom Dach des Joggeli?

Wann wurde bereits im November auf dem Barfi gefeiert?

Choreo 1: 2010 liefen diese Spieler so ins Joggeli ein. Wer war der Gegner?

Choreo 2: Wann und gegen wen war dieser Slogan in der Muttenzerkurve zu lesen?

Warum jubelt Pascal Zuberbühler hier in diesem Moment?

Autsch Auf diesem Bild sind Sie die Maus, mit der die FCB-Fans nur spielen würden.

Kopf hoch Sie waren vielleicht in dieser Saison dabei. Das Wissen der alten FCB-Hasen haben Sie aber noch lange nicht. Ab ins Archiv.

Gross Sie kennen sich gut aus, bis zum Titel fehlt aber noch ein wenig.