Nach dem 2:2 gegen Strasbourg und dem 1:5 in Lille blieb Paris Saint-Germain in Nantes im dritten Spiel in Folge ohne Sieg, womit der erste Verfolger Lille das Team von Thomas Tuchel rein rechnerisch noch immer überholen könnte.

Dani Alves hatte die ersatzgeschwächten Gäste - neun Stammspieler fehlten - mit einem Traumtor aus rund 30 Metern in Führung gebracht, danach übernahm aber das Heimteam das Zepter. Kurz ach der Pause und dem zweiten Treffer von Diego Carlos lag Nantes 3:1 in Front. Der Anschlusstreffer der Gäste durch Metehan Guclu kam zu spät (89.).

Die vierte Chance, das Titelrennen endgültig zu entscheiden, bietet sich PSG am Sonntagabend, wenn die Pariser zuhause die AS Monaco empfangen. Sollte Lille am Nachmittag auswärts in Toulouse allerdings nicht gewinnen, stünde der Titelgewinn von Paris Saint-Germain bereits früher fest.

Telegramm und Tabelle

Nantes - Paris Saint-Germain 3:2 (2:1). - Tore: 19. Alves 0:1. 22. Diego Carlos 1:1. 44. Majeed 2:1. 52. Diego Carlos 3:1. 89. Guclu 3:2.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 32/81 (92:26). 2. Lille 32/64 (54:28). 3. Lyon 32/56 (53:40). 4. Saint-Etienne 32/53 (48:37). 5. Marseille 32/51 (49:43). 6. Montpellier 32/48 (44:36). 7. Reims 32/48 (32:32). 8. Nice 32/48 (23:29). 9. Strasbourg 32/44 (54:40). 10. Nîmes 32/43 (47:47). 11. Rennes 32/43 (43:43). 12. Angers 32/41 (39:38). 13. Bordeaux 32/38 (30:34). 14. Nantes 32/37 (38:42). 15. Toulouse 32/35 (30:46). 16. Monaco 32/32 (31:46). 17. Amiens 32/32 (26:45). 18. Dijon 32/25 (24:48). 19. Guingamp 32/24 (23:57). 20. Caen 32/23 (24:47).