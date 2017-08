Der frühere Sittener Stürmer Moussa Konaté traf bei seinem Heimspiel-Debüt in der Ligue 1 zweimal. Amiens war in der letzten Saison in extremis aufgestiegen. In der letzten Runde erzielte das Team aus der nordfranzösischen Provinzstadt in Reims in der 96. Minute das Siegestor und rückte in der Tabelle von Platz 4 in den 2. Rang vor.

Im letzten Mai lagen sie sich auch in Nizza noch in den Armen. Lucien Favre hatte "Gym" auf Platz 3 und in die Champions-League-Playoffs geführt. Seit der Sommerpause aber ist vieles anders, schlechter geworden. Eine Reihe von Stammspieler verliess Nice, die Neuen können die Lücken (noch) nicht schliessen. Gegen Napoli in den Champions-League-Playoffs war Nice heillos überfordert und verlor mit dem Gesamtskore von 0:4.

Die Niederlagen gegen das Spitzenteam aus der Serie A kamen nicht unerwartet und hatten ihre sportliche (und wirtschaftliche) Logik. Doch den Start in die Ligue 1 hatten sie sich Nice gewiss anders vorgestellt. Das Programm war nicht überaus schwierig, doch Nice verlor nicht nur gegen Saint-Etienne (0:1) sondern auch gegen die Aufsteiger Troyes und Amiens. Die Brocken kommen erst noch. Zum Beispiel am 9. September, im ersten Spiel nach der Nationalmannschaftspause. Dannzumal empfängt Nice den Meister AS Monaco.

Amiens - Nice 3:0 (2:0). - Tore: 15. Kakuta 1:0. 28. Konaté 2:0. 88. Konaté 3:0.

Toulouse - Rennes 3:2 (1:1). - Tore: 7. Mubélé 0:1. 34. Durmaz (Foulpenalty) 1:1. 58. Diop 2:1. 65. Sarr 2:2. 71. Durmaz 3:2. - Bemerkungen: Toulouse mit Moubandje. 70. Gelb-Rote Karte gegen Amalfitano (Rennes).

Weitere Ergebnisse: Nantes - Lyon 0:0. Bordeaux - Troyes 2:1. Caen - Metz 1:0. Dijon - Montpellier 2:1. - Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 4/12 (14:2). 2. Monaco 3/9 (8:3). 3. Saint-Etienne 4/9 (5:3). 4. Lyon 4/8 (9:4). 5. Bordeaux 4/8 (9:6). 6. Marseille 3/7 (5:1). 7. Caen 4/6 (3:2). 8. Toulouse 4/6 (8:11). 9. Angers 3/5 (5:3). 10. Strasbourg 3/4 (4:5). 11. Troyes 4/4 (4:5). 12. Montpellier 4/4 (3:4). 13. Nantes 4/4 (1:4). 14. Dijon 4/4 (5:10). 15. Lille 3/3 (3:5). 16. Guingamp 3/3 (3:6). 17. Nice 4/3 (3:6). 18. Amiens 4/3 (3:7). 19. Rennes 4/2 (6:8). 20. Metz 4/0 (1:7).