Zu gefährlich zum Spielen

Die Mannschaften bereiten sich derweil auf die zweite Halbzeit vor. Sion führt zu diesem Zeitpunkt mit 1:0. Der FCB ist zwar spielbestimmend, die Walliser aber haben die gefährlicheren Aktionen. Von Verunsicherung ist bis dahin bei Sion nicht viel zu sehen.

Man fragt sich eher, warum Basel seine Aktionen nicht konsequent zu Ende spielt. Beide Teams kommen also aus der Besprechung und möchten auf den Platz, als es heisst: «Ihr müsst warten, zu gefährlich!» Renato Steffen sagt: «Wir wussten anfänglich gar nicht, was genau los ist.»

Pause für Planänderung

Die Basler nutzen die Zeit, um mit einander ein paar Szenen zu besprechen. Einige der Spieler gehen aufs Laufband, andere sitzen auf die Velos, die dort zwecks Auslaufen aufgestellt sitzen. Es geht darum, warm zu bleiben, aber trotzdem nicht zu ermüden. Die Walliser warten derweil in der Kabine, dass der Schiedsrichter das Zeichen gibt, auf den Platz zu gehen.

«Wir haben einzelne Szenen besprochen, kleine taktische Veränderungen vorgenommen. Wir hätten zwar auch einen kleinen Raum gehabt, wo das möglich gewesen wäre. Aber der Schiedsrichter gab uns ja vor Wiederbeginn fünf Minuten, um uns wieder aufzuwärmen», sagt Sions spanischer Trainer Gabri.

Fast eine halbe Stunde verzögert sich der Anpfiff der zweiten Halbzeit. Denn die enervierten Sion-Fans lassen sich erst durch Jean-Paul Brigger, Sion-Legende und heute FCB-CEO, dazu bewegen, das Spielfeld zu verlassen. Oder waren es doch die herandrückenden Polizisten. Denn in Absprache mit der Stadion-Sicherheit kommen nur Sekunden nach Briggers Intervention die Uniformierten ins Stadion.

Droht auch dem FCB eine Strafe?

Die Walliser aber gehen nicht zurück in den Sektor, sie verlassen das Stadion fast geschlossen. Und so sehen sie nicht, wie ihr Team innert 59 Sekunden in Verunsicherung versinkt. Sie verpassen einen herrlichen Lupfer von Mohamed Elyounoussi, den Platzverweis für ihren Verteidiger Jan Bamert, zwei Penaltys und ein paar ziemlich heftige Zweikämpfe.

Heute nimmt sich die Liga der Sache an. Wie gestern zu vernehmen war, rechnet man bei der SFL damit, dass gegen beide Klubs ein Verfahren eröffnet wird. Wegen unerlaubtem Betreten des Spielfeldes ihrer Anhänger. Da greift die Liga üblicherweise hart durch. Der friedliche Platzsturm der Muttenzerkurve zur Würdigung von Bernhard Heusler und seiner Arbeit kostete den FCB 15 000 Franken.