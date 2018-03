Vier Siege in der Gruppenphase, der Einzug in die Achtelfinals und zum Abschluss ein 2:1-Auswärtssieg bei Manchester City, einem der teuersten Fussballteams des Planeten. Während der FC Basel in der Liga derzeit die eigenen Ansprüche nicht erfüllt, geht am Mittwoch auf internationaler Stufe eine denkwürdige Saison zu Ende. Das freut nicht nur den Kassier.

Sondern die ganze Fussballnation. Warum? Derzeit rangiert die Schweiz in der Fünfjahres-Wertung des europäischen Fussballverbands auf dem zwölften Rang. Die Wertung berücksichtigt Siege und Remis in Champions League und Europa League und ist Grundlage für die Verteilung der Startplätze in den internationalen Wettbewerben. Platz 12 wäre ein Meilenstein.