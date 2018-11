Am frühen Sonntagnachmittag weiss die Schweiz, auf wen sie in der Qualifikation zur EM 2020 trifft. Das Team von Vladimir Petkovic ist in Topf 1 gesetzt. Die Auslosung in Dublin könnte der SFV-Auswahl auf dem Weg zur Endrunde trotzdem ein paar Knacknüsse bescheren.