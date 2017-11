Darf das wirklich wahr sein? Sollte dieser Abend doch noch zum Drama werden? Es läuft die Nachspielzeit, ein letzter hoher Ball eines Nordiren fliegt durch den Schweizer Strafraum. Torhüter Sommer irrt durch die Gegend. Kopfball. Das Tor ist verlassen. Und dann, im letzten Moment gelingt es Ricardo Rodriguez, den Ball auf der Linie wegzudreschen.

Wenig später ist es vollbracht. Das Spiel endet 0:0. Das lange Leiden der Schweizer ist vorbei. Das späte Zittern überstanden. Einige fallen vor Erschöpfung auf den Rasen. Es sind verhaltene Emotionen, die dominieren. Der Schweizer Tross versammelt sich in der Mitte des Rasens, der eher einer Kuhwiese gleicht, zum Jubeln. Sie streifen sich ein weisses Leibchen mit russischem Schrifzug über. «WM, wir kommen», heisst das Motto.

Nur der Sieg zählt

Ja, Russland. Dort findet im nächsten Sommer die Fussball Weltmeisterschaft statt. Am 14. Juni geht es los. Gut einen Monat später, am 15. Juli, ist der neue Weltmeister gekürt. Dass die Schweiz an der WM teilnehmen darf, ist verdient. Daran gibt es keinen Zweifel. Wer in der WM-Qualifikation neun von zehn Spiele gewinnt und dann in der Barrage den Kampf gegen die unbequemen Nordiren gewinnt, darf das für sich in Anspruch nehmen.