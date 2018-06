Die Schweiz testet im Cornaredo in Lugano gegen Japan zum letzten Mal vor der WM 2018 in Russland. Trainer Vladimir Petkovic will letzte Varianten testen, um seine definitive Startaufstellung fürs erste WM-Spiel gegen Brasilien zu finden. Im Vergleich zum Spanien-Spiel sind mit Bürki, Xhaka, Freuler, Embolo und Gavranovic fünf neue Spieler in der Startelf dabei.