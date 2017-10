Nach neun Runden bleibt Valencia erster Verfolger von Leader Barcelona. Die gute Platzierung erstaunt umso mehr, weil das Startprogramm durchaus happig war. Doch das Team von Trainer Marcelino spielte gegen Real Madrid und Atletico Madrid unentschieden und schlug vor dem FC Sevilla auch die Europa-League-Teilnehmer Athletic Bilbao und San Sebastian.

Marcelino, der in den letzten beiden Jahren Valencias kleinen Nachbarn Villarreal zweimal in die Europa League geführt hat, bringt auch den eigenwilligen italienischen Stürmer Simone Zaza wieder auf Touren. Dieser erzielte gegen den FC Sevilla seinen achten Saisontreffer - sein fünftes Tor in Folge. Überhaupt ist der FC Valencia offensiv eingestellt. 25 Tore in neun Spielen sind der Bestwert der Liga.

La Liga. 9. Runde vom Samstag:

Valencia - Sevilla 4:0. - 20.45 Uhr: FC Barcelona - Malaga.

Rangliste: 1. FC Barcelona 8/22. 2. Valencia 9/21. 3. Real Madrid 8/17. 4. Atlético Madrid 8/16. 5. Betis Sevilla 9/16. 6. FC Sevilla 9/16. 7. Leganes 8/14. 8. San Sebastian 8/13. 9. Villarreal 8/13. 10. Celta Vigo 8/11. 11. Athletic Bilbao 8/11. 12. Levante 9/11. 13. Espanyol Barcelona 8/9. 14. Getafe 9/9. 15. Deportivo La Coruña 8/8. 16. Eibar 8/7. 17. Girona 8/6. 18. Las Palmas 8/6. 19. Alaves 9/3. 20. Malaga 8/1.