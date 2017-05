"Da es heute wohl kaum um den nächsten Gegner GC gehen wird, haben wir diese zwei gleich mitgebracht", erklärt Andrea Roth beim Betreten des Pressezentrums. Was die Medienchefin des FC Basel meint? Die beiden Pokale, die auf dem Podest platziert werden. Zum einen die Cup-Trophäe, die der FC Basel am Tag zuvor gewinnen konnte, sowie eine Kopie des Meisterpokals.

Neben den beiden Pokalen nimmt Urs Fischer Platz. Der Double-Trainer. Er habe genug Schlaf gekriegt, meint er. Um 3 Uhr sei er bereits Zuhause gewesen, um 7 Uhr ein erstes Mal aufgewacht. "Aber dann konnte ich noch etwas liegen bleiben. Das war gut." Normalerweise ist er um diese Zeit im Büro. "Dann gewöhnt sich der Körper eben daran. Ab einem gewissen Alter brauchst du keinen Wecker mehr."

An den Rhythmus hat er sich gewöhnt, aber an die beiden Pokale neben ihm? "An das gewöhnt man sich nicht, nein." Immer wieder schaut er nach links zu den Trophäen. Fischer ist stolz, unheimlich stolz. "Ich habe ja gesagt, dass man sich, wenn man beim FC Basel arbeitet, an Siege gewöhnt. Bis zum letzten Spiel gegen YB hatten wir nur einmal verloren. Aber an so etwas kann man sich nicht gewöhnen. Jeder Titel ist etwas Spezielles. Und der gestern ist nochmal spezieller."

Das Pünktchen auf dem i

Denn es wir sein letzter sein mit dem FC Basel. "Ich glaube, dieser Cupsieg ist das Pünktchen auf dem i. Für alle Beteiligten." Der Meistertitel sei natürlich das wichtigste und primäre Ziel. "Aber ich denke schon dass dieser Titel her von der Bedeutung her dann doch noch sehr wichtig ist für den ganzen Verein. Ich denke da auch an den Präsidenten und den Sportchef, die in so vielen Jahren alles richtig gemacht haben. Sich so verabschieden zu können, ist speziell."

Natürlich könne man das Gleiche auch über ihn sagen. Aber viel wichtiger ist für Fischer der Weg, der zu diesem Titel geführt hat. Nach dem Gewinn des Meistertitels schwor er seine Mannschaft darauf ein, die Spannung nicht komplett abfallen zu lassen. Es hat auf dem Platz nur phasenweise geklappt. Vier Wochen lang einen Cupfinal gegen Sion vorbereiten zu können sei aber eben nicht einfach. Am Ende hat Fischer aber alles richtig gemacht. So, dass er sagen kann: "Wir sind auf unserem Weg geblieben. Da gebührt allen ein grosses Dankeschön und ganz grosser Respekt."

Sein Weg beim FCB, der dauert noch genau eine Woche. Im Spiel gegen St. Gallen im heimischen Joggeli wird er sein Team ein letztes Mal als Trainer begleiten. Gedanken, die ihn jetzt schon etwas wehmütig stimmen. "Wenn du zwei Jahre tagtäglich hier ein- und ausgehst, dann wirst du am Schluss alles vermissen. Ich hoffe am Freitag nochmal in einem gut gefüllten Stadion einlaufen zu dürfen."

Fischers sensible Seite

Doch noch mehr berühren als der Einmarsch ins Stadion werden ihn die Momente zuvor. "Ich bin überzeugt, dass wenn ich das letzte Mal vor die Mannschaft trete, dass es ein ganz spezieller Moment wird. Wir haben in diesen beiden Jahren schon sehr gut funktioniert und haben vieles richtig gemacht." Vergiesst der scheidende FCB-Coach dann vielleicht auch Tränen? "Das mache ich eigentlich eher im Heimlichen. Aber vielleicht, wer weiss. Es ist nicht so, dass ich nicht sensibel bin."

Und wenn man ihn so hört, und sieht, wie er immer wieder kurz zu den Trophäen neben ihm schaut, dann glaubt man ihm das. Dieser Club habe ihn in seinen Bann gezogen, ihn eingefangen. "Dieser Club lebt, er weiss genau wo er hin gehört und was er ist." Das kann man auch auf Fischer adaptieren. Denn selbst in diesen Momenten des grossen Triumphes erinnert er daran, dass noch zwei Spiele anstehen, die man mit einer gewissen Seriosität über die Bühne bringen müsse. Aus Respekt. Es ist typisch Fischer. Es wird zum Schluss durchgezogen. Selbst dann, wenn die beiden Kübel bereist gewonnen wurden und neben ihm stehen.