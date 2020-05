Damit wird der 54-jährige Zürcher am kommenden Freitag im Derby auswärts gegen Hertha Berlin wieder auf der Bank sitzen.

Fischer hat am Donnerstag das Quarantäne-Trainingslager der Berliner verlassen und kann sein Team am Sonntag im Heimspiel gegen Meister Bayern München nicht betreuen. Bevor Fischer wieder mit dem Team arbeiten darf, muss er zwei negative Corona-Test abliefern. Der erste Test erfolgte am Samstag, der zweite soll am Montag vorgenommen werden, wie der Verein mitteilte.