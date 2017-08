Was war nicht über den HSV gelacht worden, als er - zum wiederholten Mal - in der 1. Runde des Cups gegen das unterklassige Osnabrück ausgeschieden war. In der Meisterschaft läuft es dem Traditionsklub aber deutlich besser. Dem 1:0-Sieg gegen Augsburg liessen die Hamburger einen weiteren Erfolg in Köln folgen; der erfolgreichste Saisonstart seit sieben Jahren.

In der ersten Hälfte profitierten André Hahn (28.) und Bobby Wood (34.) nach einem Corner respektive einem Freistoss von einer erschreckenden Unordnung in der Hintermannschaft der Kölner, die noch ohne Punkt sind. In der Nachspielzeit konterte der HSV das 2:1 gleich im Gegenzug mit der Siegsicherung.

Dabei konnte Köln nach einer Gelb-roten Karte gegen Mergin Mavraj die letzte halbe Stunde mit einem Spieler mehr anstürmen. Kurios: Ersatz-Schiedsrichter Sören Storks, der den verletzten Felix Brych ersetzen musste, war bis zum Platzverweis gerade mal seit 47 Sekunden auf dem Platz.

Telegramm und Rangliste:

1. FC Köln - Hamburger SV 1:3 (0:2)

50'000 Zuschauer. - Tore: 28. Hahn 0:1. 34. Wood 0:2. 97. Sörensen 1:2. 100. Holtby 1:3. - Bemerkungen: Hamburg ohne Janjicic (nicht im Aufgebot). 59. Gelb-rote Karte gegen Mavraj (Hamburg/Foul). Spiel in der 50. Minute wegen einer Verletzung von Schiedsrichter Brych neun Minuten unterbrochen.

Resultate: 1. FC Köln - Hamburger SV 1:3.

Rangliste: 1. Hamburger SV 2/6. 2. Borussia Dortmund 1/3. 3. Bayern München 1/3. 4. Hertha Berlin 1/3. 4. Schalke 04 1/3. 6. Hannover 96 1/3. 7. Borussia Mönchengladbach 1/3. 7. Hoffenheim 1/3. 9. Eintracht Frankfurt 1/1. 9. SC Freiburg 1/1. 11. Augsburg 1/0. 11. Mainz 05 1/0. 11. Werder Bremen 1/0. 14. Bayer Leverkusen 1/0. 15. RB Leipzig 1/0. 15. VfB Stuttgart 1/0. 17. Wolfsburg 1/0. 18. 1. FC Köln 2/0.