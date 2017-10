Nach zwei Niederlagen in Folge ist Udinese in der Meisterschaft zum Erfolg zurückgekehrt. Behrami spielte nach 68 Minuten Barak an, der von ausserhalb des Strafraums mit einem satten und platzierten Flachschuss traf. Zehn Minuten später machte Behrami dem defensiveren Silvan Widmer Platz. Der frühere Aarauer kam zu seinem zweiten Teileinsatz nach der längeren Verletzungspause.

Nachdem die Verfolger Juventus Turin und Lazio Rom ihre Spiele am Samstag gewonnen hatten, setzte sich Napoli am Sonntag mit dem budgetierten Heimsieg gegen Sassuolo wieder allein an die Spitze. Unter den Torschützen beim 3:1 war abermals Dries Mertens. Der belgische Internationale erzielte sein zehntes Saisontor in der Serie A.

Partien vom Sonntag

Napoli - Sassuolo 3:1 (2:1). - Tore: 22. Allan 1:0. 41. Falcinelli 1:1. 44. Callejon 2:1. 54. Mertens 3:1.

Udinese - Atalanta Bergamo 2:1 (1:1). - Tore: 29. Kurtic 0:1. 45. De Raul (Handspenalty) 1:1. 68. Barak (Behrami) 2:1. - Bemerkungen: Udinese bis 78. mit Behrami, ersetzt durch Widmer. Atalanta Bergamo ab 46. mit Freuler, ohne Haas (Ersatz). 84. Cristante (Atalanta Bergamo) verschiesst Foulpenalty.

Benevento - Lazio Rom 1:5. Crotone - Fiorentina 2:1. Sampdoria Genua - Chievo Verona 4:1. SPAL Ferrara - Genoa 1:0.

Rangliste

Rangliste: 1. Napoli 11/31 (32:8). 2. Lazio Rom 11/28 (31:12). 3. Juventus Turin 11/28 (33:10). 4. Inter Mailand 10/26 (20:7). 5. AS Roma 10/24 (17:5). 6. Sampdoria Genua 10/20 (22:13). 7. Fiorentina 11/16 (19:13). 8. AC Milan 11/16 (16:16). 9. Atalanta Bergamo 11/15 (18:15). 10. Chievo Verona 11/15 (14:19). 11. Bologna 11/14 (9:12). 12. Torino 10/13 (14:17). 13. Udinese 11/12 (18:22). 14. Cagliari 10/9 (8:18). 15. Crotone 11/9 (8:21). 16. Sassuolo 11/8 (6:19). 17. SPAL Ferrara 11/8 (9:19). 18. Hellas Verona 10/6 (6:22). 19. Genoa 11/6 (10:17). 20. Benevento 11/0 (4:29).