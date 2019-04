Nachdem der FC Basel reihenweise Chancen vergeben hatte, zeigte er in der 53. Minute wie simpel das Toreschiessen sein kann, wenn man über die Spieler mit den nötigen Qualitäten verfügt. Eray Cömert spielte mit einem perfekten 50-Meter-Pass Samuele Campo an, der mit dem Innenrist einen Lob über Goalie Yanick Brecher zauberte. Albian Ajeti belohnte den überlegenen FCB in der 89. Minute ein zweites Mal für seine vielen guten Offensivaktionen.

Der eingewechselte Ajeti schoss schon sein zwölftes Saisontor, Campo hingegen war ein eher unerwarteter Matchwinner. Der 23-jährige Mittelfeldspieler fiel den Grossteil der Hinrunde mit einer Knieverletzung aus und wurde in diesem Jahr meistens eingewechselt. Zum zweiten Mal durfte er von Beginn weg spielen und erlöste mit seinem dritten Saisontor den FC Basel. Der frühere Schweizer U21-Internationale hätte - wie einige andere Basler - schon früher treffen können. Nur schon in der ersten halben Stunde vergaben die Gäste fünf hochkarätige Torchancen. Speziell Ricky van Wolfswinkel war glücklos und scheiterte mehrmals am eigenen Unvermögen oder am starken Brecher.

Obwohl nicht ganz schuldlos beim Gegentreffer verdankte es der FC Zürich seinem Goalie, dass er lange Zeit auf einen "Lucky Punch" hoffen konnte. Sehr nahe kam die Mannschaft von Ludovic Magnin dem Punktgewinn in der letzten halben Stunde nicht mehr. Die beste Torchance vergab der FCZ durch Assan Ceesay unmittelbar vor dem Gegentreffer. Der Lattenschuss von Grégory Sertic in der 59. Minute von der Cornerfahne aus, war zu überraschend und glückhaft, um wirklich als gefährlich zu gelten.

Der FC Zürich war nach der Pause etwas mutiger, aber in Abwesenheit von einigen Leistungsträgern zu wenig präzis und sicher, um seine enttäuschende Rückrunden-Bilanz aufzubessern. Der FC Basel hingegen ist seit nunmehr elf Partien ungeschlagen (8 Siege, 3 Remis).

Telegramm:

Zürich - Basel 0:2 (0:0). - 10'324 Zuschauer. - SR Klossner. - Tore: 54. Campo (Cömert) 0:1. 89. Ajeti (Kuzmanovic) 0:2.

Zürich: Brecher; Rüegg, Bangura, Maxsö, Charabadse; Hekuran Kryeziu, Sertic; Khelifi, Zumberi (58. Pa Modou), Domgjoni (83. Mirlind Kryeziu); Ceesay (79. Andereggen).

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Suchy, Petretta; Frei, Zuffi; Kalulu (46. Ajeti), Campo (82. Xhaka), Okafor (62. Kuzmanovic); Van Wolfswinkel.

Bemerkungen: Zürich ohne Kololli, Marchesano, Odey, Winter, Nef, Aliu und Guenouche (alle verletzt). Basel ohne Bua, Stocker (beide verletzt), Balanta und Riveros (beide krank). 59. Lattenschuss von Sertic. Verwarnungen: 28. Rüegg (Foul). 35. Hekuran Kryeziu (Foul). 60. Campo (Foul). 74. Sertic (Foul).