Tottenham steht im Ligacup-Final

Tottenham setzte sich im Halbfinal-Duell zweier Londoner Klubs gegen den Zweitligisten Brentford mit 2:0 durch. Der Vierte der Championship hatte zuvor im K.o.-Wettbewerb mit Southampton, West Bromwich Albion, Fulham und Newcastle United der Reihe nach vier Klubs aus der Premier League ausgeschaltet. Für den Oberklassigen trafen Moussa Sissoko (13.) und Son Heung-min (70.).

Im Final trifft Tottenham am 25. April im Londoner Wembley-Stadion auf Manchester United oder Manchester City. Die beiden Stadtrivalen machen am Mittwoch im Old Trafford den zweiten Finalisten unter sich aus.