Nach nur 94 Sekunden war die neue Saison bereits lanciert. Der letztjährige Ligue-1-Topskorer Alexandre Lacazette sorgte bei seinem Debüt per Kopf für die Führung der "Gunners" und egalisierte damit den Ligarekord des schnellsten Tors zum Saisonstart von Arsenals Kevin Campbell (1994) und Newcastles Faustino Asprilla (1997).

Bei Leicester City glänzte Jamie Vardy (28./56.) als Doppeltorschütze, der sein Team zweimal in Führung brachte. Vardys erstem Treffer zum 2:1 war ein Ballverlust von Arsenals Granit Xhaka vorausgegangen. Der Schweizer Internationale bügelte diesen Patzer in der Schlussphase aber gleich doppelt aus. Zuerst bereitete er in der 83. Minute mit einem glänzenden Pass auf Aaron Ramsey das 3:3 vor, zwei Minuten später zirkelte er einen Eckball genau auf den Kopf von Olivier Giroud, der den Siegtreffer erzielte.

Arsenal - Leicester City 4:3 (2:2). - Tore: 2. Lacazette 1:0. 5. Okazaki 1:1. 29. Vardy 1:2. 45. Welbeck 2:2. 56. Vardy 2:3. 83. Ramsey 3:3. 85. Giroud 4:3. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka, Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot).