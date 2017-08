Erwartet worden war dies auch deshalb nicht, weil der 23-Jährige in der vergangenen Spielzeit so gut und konstant gespielt hatte, dass bereits über einen Wechsel ins Ausland spekuliert worden war. Zumal sein Berater Milos Malenovic bekannt dafür ist, immer mal wieder ein gutes Plätzchen für seine Schützlinge ausserhalb der Schweiz zu finden. Bertone jedenfalls träumt vom Sprung in die Premier League. «Träumen ist doch erlaubt», sagte der Aufbauer.

Jetzt aber muss er erst einmal zusehen, dass er bei YB wieder zum Titular wird. Gegen Basel drückte er genauso während 90 Minuten die Ersatzbank wie in der Champions-League-Qualifikation gegen Dynamo Kiew. Schon im Hinspiel in der Ukraine hatte es für ihn lediglich zu einem 28-minütigen Einsatz gereicht. Nur gegen GC gönnte ihm Trainer Adi Hütter 90 Minuten. Aber nicht nur der von Mönchengladbach geholte Sow hat im zentralen Mittelfeld derzeit die Nase vor Bertone. Auch das äusserst talentierte 20-jährige Eigengewächs Michel Aebischer steht bei Hütter in diesen Wochen etwas höher im Kurs.

Starker Distanzschütze

Doch statt zu schmollen, zeigte Bertone eine starke Reaktion und dem Trainer, wo der Hammer hängt. Gegen Lausanne in der Startformation, stellte er mit einem Doppelpack innerst sechs Minuten die Weichen frühzeitig in Richtung des dritten YB-Sieges. «Zwei Tore in einem Super-League-Spiel sind mir bisher noch nie gelungen», strahlte Bertone nach dem ungefährdeten 3:0 gegen die harmlosen Waadtländer. In 103 Meisterschaftspartien hat er nun 14 Treffer auf dem Konto. Nicht so schlecht für einen, der sich als klassische Nummer 8 sieht.