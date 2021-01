Testspiel gegen einen alten Bekannten: FCB spielt Unentschieden gegen Thun

Das Testspiel des FC Basel gegen den FC Thun auf dem bitterkalten Basler Nachwuchscampus ist zu Ende. Afimico Pululu geht zum Trainer des FC Thun, klatscht mit ihm ab, danach folgt eine herzliche Umarmung. Lachend verabschieden sich die beiden. Carlos Bernegger ist nämlich kein Unbekannter in Basel. Bis zum letzten Sommer war er Co-Trainer des FC Basel unter Marcel Koller und kennt damit einen Grossteil der aktuellen Mannschaft.

Nun ist er beim FC Thun Cheftrainer. Nachdem die Berner Oberländer in der letzten Saison abgestiegen sind, wollen sie den direkten Wiederaufstieg aus der Challenge League schaffen. Bisher steht Berneggers Mannschaft auf Rang 6 der Tabelle, mit nur vier Punkten Rückstand auf den Erstplatzierten GC. Für das neue Jahr ist also noch alles drin für Thun. Vorher wartet aber der Test gegen den FC Basel.

Der FCB rennt zwei Mal dem Rückstand hinterher

Ciriaco Sforza testete insgesamt 23 Spieler am Samstagvormittag. Auch Spieler wie der eigentlich aussortierte Samuele Campo durften Spielpraxis sammeln.

Keine neuen Minuten dauerte es, bis die Rotblauen einem Rückstand hinterherlaufen müssen. Zu einfach spielen sich die Thuner auf der rechten Abwehrseite der Basler durch. Eine flache Hereingabe muss Grégory Karlsen nur noch einschieben. Timm Klose und Co. kommen im Zentrum alle einen Schritt zu spät. Auf ähnliche Weise geht Thun in der 24. Minute auch ein zweites Mal in Führung. Wieder über die rechte Seite der Basler, wieder ist im Zentrum zu viel Platz, nur dass es diesmal Hefti ist, der Djordje Nikolic keine Chance lässt.

Der FCB zeigt sich aber kämpferisch. Fünf Minuten nach der ersten Führung ist es Fabian Frei, der einen Penalty zum 1:1 verwandelt. Zuvor wurde der erst 17-jährige Carmine Chiappetta im Strafraum zu Fall gebracht. Das Jungtalent war im ersten Durgang einer der aktivsten in der rotblauen Offensive. Drei Minuten nach der zweiten Führung ist es dann Ricky van Wolfswinkel, der nach Vorarbeit von Orges Bunjaku den 2:2-Endstand erzielt. Mit elf neuen Spielern in Halbzeit 2 Fallen zwar keine Tore, der FCB spielt aber insgesamt dominanter. Einziger Wermutstropfen ist die Auswechslung von Yannick Marchand, der angeschlagen nach nur 33 Minuten vom Platz musste. Am Mittwoch ist der FCB für den nächsten Test beim FC Aarau zu Gast.