Der 38-Jährige soll als Strohmann für das Verbrechersyndikat von Raul Flores Hernandez fungiert haben, hiess es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Marquez' Vermögen in den USA werde eingefroren und US-Bürger dürfen keine Geschäfte mehr mit ihm machen. Der Verteidiger, immer noch Teilzeit-Captain des Nationalteams, ist einer der erfolgreichsten Fussballer in der Geschichte Mexikos. Er spielte lange für den FC Barcelona und steht derzeit bei Atlas in Guadalajara unter Vertrag.

Den Angaben zufolge setzte das US-Finanzministerium insgesamt 22 Mexikaner und 43 Unternehmen auf die schwarze Liste.