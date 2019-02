Die Resultate der letzten zwei Spiele in der Super League sind nicht der Massstab, denn gegen YB haben in den letzten Monaten auch die meisten anderen Mannschaften verloren. Ab sofort jedoch müssen sich die Neuenburger Woche für Woche messen lassen. Zuerst geht es am Sonntagnachmittag gegen Luzern. In den 16 Runden bis zum Saisonende müssen sie mindestens vier Punkte - gegenüber dem derzeitigen Vorletzten GC - aufholen.

Man hat oft gesehen, dass Trainerwechsel einen kurzfristigen positiven Effekt haben. Vielleicht fährt der vormalige Assistent Stéphane Henchoz als Nachfolger des abgesetzten Michel Decastel am Sonntag tatsächlich den seit Ende September ersehnten dritten Saisonsieg in der Meisterschaft ein. Nachher aber müssten die Xamaxiens regelmässiger und viel häufiger Punkten, als sie es im Herbst getan hatten. Mit den auf Leihbasis getätigten Zuzügen von Geoffroy Serey Dié und Afimico Pululu (beide vom FC Basel) müsste das Kader hinten wie vorne stärker geworden sein. Dennoch dürfte Xamax auch jetzt noch der Döschwo der Super League sein. Stéphane Henchoz wäre ein wunderbarer Retter oder gar ein Zauberer, wenn er mit der Mannschaft eine oder - um der wieder eingeführten Barrage gegen den Zweiten der Challenge League zu entgehen - zwei andere Mannschaften überholen würde.

In einem kurzen Interview schildert der 44-jährige Altinternationale und gebürtige Freiburger die Eindrücke der wenigen Tage, in denen er schon im Amt ist.

Stéphane Henchoz, wie sind die ersten Tage verlaufen, in denen Sie Cheftrainer sind?

"Wir hatten nicht viel Zeit. Am Dienstag war ich bis 12.25 Uhr auf dem Platz. Ich wusste nicht, dass mir der Präsident 35 Minuten vorschlagen würde, die erste Mannschaft zu übernehmen. Es war eine Überraschung und ein Schock zugleich. Wir mussten es verdauen, aber wir hatten noch den Rest des Tages Zeit dafür. Am Mittwoch haben wir uns mit einer zweifachen Trainingseinheit an die Arbeit gemacht. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir machen konnten. Die Spieler waren sehr aufnahmefähig. Sie haben sich ins Zeug gelegt. Achtung, ich will damit nicht sagen, dass sich die Spieler vorher nicht engagiert haben. Ich will hier nicht falsch interpretiert werden."

Welche Prioritäten setzen Sie in Ihrer Arbeit?

"Die Spieler müssen das Vertrauen zurückbekommen. Sie müssen auf ihre Leistung vertrauen, aus der dann positive Ergebnisse herausschauen können."

Aber bei Xamax waren bisher ja gerade die Resultate das Problem, weniger die Leistungen.

"Ich spreche von Leistung im Allgemeinen. In einem Spiel hat man theoretisch während der Hälfte der Zeit den Ball. In dieser Zeit konnten wir bisher ein Spiel aufziehen und Tore erzielen. Aber wir haben ein Problem mit den andern 50 Prozent der Spielzeit. Wir müssen solider werden. Dies ist unsere grösste Baustelle. Aber ich bin überzeugt, dass wir die Mittel haben, alles zu unseren Gunsten zu drehen."

Die Super-League-Spiele vom Sonntag im Überblick

Sion - Lugano (Bisherige Duelle der Saison: 1:2, 2:2). - Anspielzeit: 16.00 Uhr. - SR Tschudi. - Absenzen: Abdellaoui (gesperrt), Carlitos, Mitrjuschkin, Baltazar und Raphael (alle verletzt).; Crnigoj und Macek (beide verletzt). - Statistik: Nach der Verschiebung des Spiels in Luzern ist es Sions erster Ernstkampf in diesem Jahr. So treffen denn zwei Mannschaften aufeinander, die ihre letzten Partien verloren haben: Sion mit viel Pech daheim gegen Basel, Lugano nach einer ungenügenden Leistung ebenfalls im eigenen Stadion gegen Thun. Aus den letzten fünf Direktbegegnungen holten die Walliser nur zwei Punkte. Sie verloren gegen die Tessiner auch die letzten zwei Heimspiele.

Thun - Young Boys (1:4, 2:3). - Anspielzeit: 16.00 Uhr. - SR Klossner. - Absenzen: Righetti und Costanzo (beide verletzt); Sulejmani, Mbabu, Camara und Lotomba (alle verletzt). - Fraglich: Tosetti; - . - Statistik: Mit neun Siegen sind die Young Boys in die Saison gestartet, mit einem Sieg in Thun würden sie zum zweiten Mal eine Neuer-Serie aufstellen. Letzte Saison holte keine andere Mannschaft gegen den nachmaligen Meister YB so viele Punkte wie Thun - es waren sieben von zwölf möglichen. Auch mit ihrer aktuellen Verfassung sind die Thuner eines der besten Teams nach YB. Die Berner Oberländer gewannen vier ihrer letzten sechs Spiele. Nicht einmal dem wiedererstarkten FC Basel ist dies geglückt.

Neuchâtel Xamax - Luzern (2:0, 1:2). - Anspielzeit: 16.00 Uhr. - SR Hänni. - Absenzen: Doudin, Lo Pogam, Huyghebaert, Djuric und Minder (alle verletzt); Lustenberger, Knezevic, Kakabadse, Rodriguez, Ndenge und Ugrinic (alle verletzt). - Statistik: Die Neuenburger warten seit Ende September auf ihren dritten Sieg nach dem Wiederaufstieg. Zuletzt verloren sie dreimal nacheinander, zweimal allerdings gegen YB. Vielleicht gelingt es Michel Decastels Nachfolger Stéphane Henchoz schon beim Debüt als Cheftrainer, die Serie zu stoppen. Die Luzerner beendeten das alte Jahr mit Erfolgen bei GC und gegen St. Gallen. In den beiden direkten Duellen im Herbst setzte sich jeweils die Auswärtsmannschaft durch.

Rangliste: 1. Young Boys 19/52 (59:20). 2. Basel 20/34 (39:34). 3. Thun 19/31 (39:28). 4. Zürich 20/28 (30:29). 5. St. Gallen 20/27 (31:36). 6. Luzern 18/25 (29:33). 7. Sion 18/21 (28:30). 8. Lugano 19/19 (27:35). 9. Grasshoppers 20/17 (22:41). 10. Neuchâtel Xamax FCS 19/13 (26:44).