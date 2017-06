Die Albiceleste gewann am Freitag ein in Australien ausgetragenes Testländerspiel gegen den fünffachen Weltmeister mit 1:0. Das Siegtor vor 95'969 Zuschauern im Melbourner Cricket Ground erzielte Gabriel Mercado in der 45. Minute nach einem Corner von Lionel Messi.

Brasilien, das bereits für die WM-Endrunde 2018 qualifiziert ist, schonte die Stars Neymar (Barcelona), Marcelo (Real Madrid) und Dani Alves (Juventus Turin) und beklagte zwei Pfostenschüsse. Die "Seleção", die weitere hochkarätige Chancen ausliess, kassierte im zehnten Spiel unter Trainer Tite nach davor makelloser Bilanz die erste Niederlage.

Argentinien liegt in der südamerikanischen WM-Qualifikation vier Runden vor Schluss nur im 5. Rang hinter Brasilien, Kolumbien, Uruguay und Sampaolis Ex-Team Chile. Nur die ersten vier Teams sind direkt qualifiziert, der Fünfte muss in einer Barrage gegen ein Team aus Ozeanien antreten.