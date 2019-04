Für die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino war es die sechste Niederlage in den letzten zehn Runden der Premier League. Das Tor erzielte der englische Mittelfeldspieler Michail Antonio auf eine Flanke des Österreichers Marko Arnautovic nach 67 Minuten. In der ersten Halbzeit hatten Son Heung-Min, Lucas und Christian Eriksen für den Champions-League-Halbfinalisten erstklassige Möglichkeiten nicht verwerten können. Nach der Pause bauten die Spurs ab, und gegen Schluss stand West Ham nahe am 2:0.

Im Herbst hatten sich die Spurs auf der Höhe von Liverpool und Manchester City bewegt. Nach den vielen Punktverlusten der letzten Wochen jedoch könnten sie eine Schlussklassierung unter den ersten vier und damit die Teilnahme an der Champions League der nächsten Saison verpassen - falls sie nicht die laufende Champions League für sich entscheiden.

Telegramme und Rangliste

Tottenham Hotspur - West Ham United 0:1 (0:0). - 60'043 Zuschauer. - Tor: 67. Antonio 0:1.

Rangliste: 1. Liverpool 36/91 (84:20). 2. Manchester City 35/89 (89:22). 3. Tottenham Hotspur 36/70 (65:36). 4. Chelsea 35/67 (59:38). 5. Arsenal 35/66 (69:46). 6. Manchester United 35/64 (63:50). 7. Wolverhampton 35/51 (44:43). 8. Watford 35/50 (50:50). 9. Everton 35/49 (50:44). 10. Leicester City 35/48 (48:47). 11. West Ham United 36/46 (45:54). 12. Crystal Palace 35/42 (43:48). 13. Newcastle United 35/41 (35:44). 14. Bournemouth 35/41 (49:62). 15. Burnley 35/40 (44:62). 16. Southampton 35/37 (41:58). 17. Brighton & Hove Albion 35/34 (32:54). 18. Cardiff City 35/31 (30:65). 19. Fulham 35/23 (33:76). 20. Huddersfield Town 36/14 (20:74).