Weihnachten! Vladimir Petkovic muss sich derzeit fühlen, als stünden die Feiertage zum Jahresende vor der Tür − und Ostern und Pfingsten noch dazu.

Wenn sich die verlustpunktlose Schweizer Nati heute Montag in Feusisberg zu ihrem Vorbereitungscamp auf die WM-Qualifikationsspiele sieben und acht gegen Andorra (am Donnerstag in St. Gallen) und Lettland (am Sonntag in Riga) trifft, ist es für den Nationalcoach eine neue, völlig ungewohnte Situation. Oft genug ist ein erheblicher Teil der Nationalspieler direkt vom Platz auf der Tribüne oder der Ersatzbank angereist, und man wunderte sich dann, wie die Akteure in der Nati die mangelnde Spielpraxis zu kaschieren wussten.

Ende August 2017 aber ist alles anders. Sechs Spieler hatten im Sommer den Klub gewechselt und damit, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, eine gute Entscheidung getroffen. So kommt ein Schlüsselspieler wie Fabian Schär nach langer Durststrecke in Hoffenheim nun bei La Coruña in Spaniens höchster Liga wieder zum Einsatz.

Unglaublich aber wahr: Bis auf Galatasaray-Stürmer Eren Derdiyok und den mit Verspätung von Watford nach Italien transferierten Udinese-Aufbauer Valon Behrami standen am Wochenende sämtliche der 23 Akteure, die Petkovic am Freitag in sein Aufgebot berufen hatte, in ihren Vereinsmannschaften in der Startformation. Durchgestartet bei ihren neuen Klubs sind insbesondere drei Spieler. Alle haben noch kein Spiel verloren und sich bereits als Torschützen ausgezeichnet.