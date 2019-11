Spannung bis zum Schluss: Chelsea und Valencia teilen die Punkte

Neben den Direktbeteiligten Valencia und Chelsea mischt auch Ajax Amsterdam, der Halbfinalist der Vorsaison, im Kampf um die Plätze 1 und 2 in der Gruppe H mit. Die Niederländer bestritten ihre Partie der 5. Runde gegen Lille erst am späteren Mittwochabend (21 Uhr). Auch mit einem Sieg in Frankreich stünde Ajax noch nicht definitiv in der K.o.-Phase der Königsklasse - bräuchte im abschliessenden Heimspiel gegen Valencia allerdings nur einen Punkt.

Über das 2:2 in der 5. Runde werden sich sowohl die Spieler von Valencia wie auch die des FC Chelsea ärgern, da beide Seiten genügend Chancen auf weitere Treffer besassen. In einer hektischen zweiten Halbzeit avancierten die beiden Goalies zu den prägenden Figuren. Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga parierte nach 65 Minuten einen Foulpenalty von Dani Parejo, Gegenüber Jasper Cillessen rettete in der letzten Minute der regulären Spielzeit mit dem Fuss mirakulös gegen Michy Batshuayi.

Telegramme und Ranglisten:

Valencia - Chelsea 2:2 (1:1). - SR Zwayer (GER). - Tore: 40. Soler 1:0. 42. Kovacic 1:1. 50. Pulisic 1:2. 82. Wass 2:2.

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Christensen, James; Jorginho (72. Emerson), Kanté, Kovacic; Pulisic, Abraham (46. Batshuayi), Willian (80. Mount).

Bemerkungen: Chelsea ohne Rüdiger, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, Barkley und van Ginkel (alle verletzt). 65. Parejo (Valencia) scheitert mit Foulpenalty an Arrizabalaga.

Rangliste: 1. Valencia 5/8 (8:7). 2. Chelsea 5/8 (9:8). 3. Ajax Amsterdam 4/7 (10:5). 4. Lille 4/1 (3:10).