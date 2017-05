Um den letzten solchen Dreifachtorschützen zu finden, muss man in der Chronik zum 22. Juli 2000, also fast 17 Jahre, zurückblättern. Damals traf der Internationale Thomas Wyss in Basel dreimal für Luzern. Nur in guter Erinnerung wird "Tommy" den Match allerdings nicht haben. Denn was einen Auswärtssieg des FCL vermuten lässt, war in Wirklichkeit ein 7:4-Sieg für den FCB.