Die sechs Siege de suite in der Meisterschaft waren Sion saisonübergreifend im Jahr 1983 gelungen. Jetzt müssen die Sittener allenfalls von Neuem beginnen. Im Match gegen ein starkes St. Gallen waren sie weit von einem Sieg entfernt.

Nach der guten Leistung im Auswärtsspiel gegen Neuchâtel Xamax fand die Mannschaft von Trainer Stéphane Henchoz gegen St. Gallen erstaunlicherweise bis in die Schlussphase kein Rezept. Alle einigermassen interessanten Szenen spielten sich vor dem Sittener Tor ab. Das St. Galler Führungstor von Offensivspieler Ermedin Demirovic unmittelbar vor der Pause was logisch und verdient. Bezeichnend war auch, dass der Bosnier nach einem kurzen Querpass von Jérémy Guillemenot seitlich im Strafraum viel Platz vorfand. Er hatte alle Zeit, um Goalie Kevin Fickentscher mit einem platzierten Flachschuss zu bezwingen. Das 2:0 fiel nach 62 Minuten. Fickentscher liess einen Weitschuss von Boris Babic nach vorne in die Füsse des rasch reagierenden Lukas Görtler abprallen. Dieser nahm das Geschenk an.

Die Ostschweizer knüpften an ihre Leistung beim 3:1-Heimsieg vom letzten Samstag gegen Servette an. Sie schalteten sogar noch einen Gang höher, indem sie dem renommierten Gegner kaum Platz für koordinierte Angriffe gaben.

In den letzten 20 Minuten - offensichtlich zu spät - drehten die Sittener etwas auf. Sie verkürzten dank Seydou Doumbia, der eine Vorarbeit von Jared Khasa verwertete. Doumbia, der nach eigenen Aussagen auch bei seinem dritten Klub in der Schweiz Torschützenkönig werden will, war dennoch als einzige Sittener Spitze weitgehend isoliert. Und in den wenigen Zweikämpfen, in die er involviert war, wirkte er harmlos und eher langsam.

Telegramm

Sion - St. Gallen 1:2 (0:1)

8200 Zuschauer. - SR Dudic. - Tore: 43. Demirovic (Guillemenot) 0:1. 62. Görtler (Babic) 0:2. 77. Doumbia (Khasa) 1:2.

Sion: Fickentscher; Maçeiras (65. Lenjani), Kouassi, Ndoye, Abdellaoui; Behrami (75. Uldrikis), Toma; Kasami, Grgic, Fortune (57. Khasa); Doumbia.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Fazliji (80. Wiss), Letard, Muheim; Quintilla; Görtler, Guillemenot, Ruiz (90. Costanzo); Demirovic, Babic (64. Fabiano).

Bemerkungen: Sion ohne Luan, Itaitinga und Raphael (alle verletzt). St. Gallen ohne Itten, Bakayoko, Lüchinger und Nuhu (alle verletzt). Verwarnungen: 36. Behrami (Foul), 45. Görtler (Foul), 55. Fortune (Foul), 65. Fabiano (Foul), 83. Wiss (Foul), 86. Ndoye (Foul), 93. Abdellaoui (Foul).