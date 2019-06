Die SFL gewährt so dem FC Basel einen Tag mehr Vorbereitungszeit im Hinblick auf das Hinspiel in der Qualifikation zur Champions League auswärts gegen den PSV Eindhoven vom Dienstag, 23. Juli.

Ebenfalls vorgezogen wurde die Partie zwischen Luzern und St. Gallen. Sie findet nun schon am Samstag, 20. Juli, um 19.00 Uhr statt. Auch die Luzerner haben in der folgenden Woche in der Qualifikation zur Europa League einen internationalen Einsatz auf ihrem Programm stehen.

In der Challenge League wurde in der 1. Runde das Spiel zwischen Winterthur und Aarau auf den Samstag, 20. Juli, verschoben (Spielbeginn 17.00 Uhr).