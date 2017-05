Sechs verschiedene Spieler Lazios reihten sich im Stadio Olimpico unter die Torschützen, wobei Ciro Immobile für das 2:0 und 7:1 für den Tabellenvierten verantwortlich zeichnete. Die Gäste aus Genua mussten während mehr als 70 Minuten in Unterzahl agieren.

Sampdorias abstiegsbedrohter Stadtrivale Genoa jubelte derweil über einen 1:0-Erfolg gegen Inter Mailand. Goran Pandev erzielte das Tor des Tages in der 70. Minute. Inter, das in den letzten sieben Serie-A-Partien nur zwei Punkte ergattern konnte, verschoss kurz vor Schluss einen Penalty (Antonio Candreva).

Die AC Milan ist zwar nach wie vor im 6. Rang klassiert, aus den letzten vier Spielen resultierten für die Equipe von Trainer Vincenzo Montella jedoch nur zwei Punkte. Gegen die AS Roma, mit der Montella als Spieler 2001 italienischer Meister wurde, setzte es im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion eine 1:3-Niederlage ab. Edin Dzeko brachte die Römer, die wieder auf Platz 2 rückten, bereits in der ersten halben Stunde 2:0 in Front. Der Bosnier hat nun 27 Mal in der Meisterschaft getroffen und seine in dieser Hinsicht beste Saison übertroffen. Für Wolfsburg hatte er 2008/2009 26 Tore erzielt.

Atalanta Bergamo blieb zum siebten Mal in Folge ungeschlagen. In Udine holte das Überraschungsteam der Liga ein 1:1. Zum Schweizer Duell zwischen Udineses Silvan Widmer und Atalantas Remo Freuler kam es im Friaul am frühen Sonntagnachmittag jedoch nicht. Zwar spielte Widmer als rechter Aussenverteidiger durch, Remo Freuler fehlte beim Fünften der Serie A jedoch wegen einer Gelb-Sperre.

Bryan Cristante brachte die Gäste aus der Lombardei vor der Pause in Führung, der kroatische Stürmer Stipe Perica schaffte in der 53. Minute den Ausgleich. Für Atalanta war es das vierte Remis in den vergangenen fünf Spielen.

Palermo (1:1 bei Chievo Verona) steht drei Runden vor Schluss als zweiter Absteiger nach Pescara fest.

Italien. Serie A. Die Resultate vom Sonntag:

AC Milan - AS Roma 1:4 (0:2). - Tore: 8. Dzeko 0:1. 28. Dzeko 0:2. 76. Pasalic 1:2. 78. El Shaarawy 1:3. 87. De Rossi (Foulpenalty) 1:4. - Bemerkungen: 86. Rote Karte gegen Paletta (AC Milan).

Genoa - Inter Mailand 1:0 (0:0). - 21'000 Zuschauer. - Tor: 70. Pandev 1:0. - Bemerkungen: 87. Genoas Goalie Lamanna hält Penalty von Candreva. 88. Rote Karte gegen Kondogbia (Inter).

Lazio Rom - Sampdoria Genua 7:3 (5:1). - 21'000 Zuschauer. - Tore: 3. Keita 1:0. 19. Immobile (Foulpenalty) 2:0. 32. Linetty 2:1. 36. Hoedt 3:1. 38. Felipe Anderson (Foulpenalty) 4:1. 45. De Vrij 5:1. 65. Lulic 6:1. 70. Immobile 7:1. 72. Quagliarella 7:2. 90. Quagliarella (Foulpenalty) 7:3. - Bemerkungen: 18. Rote Karte gegen Skriniar (Sampdoria).

Udinese - Atalanta Bergamo 1:1 (0:1). - 17'000 Zuschauer. - Tore: 41. Cristante 0:1. 53. Perica 1:1. - Bemerkungen: Udinese mit Widmer, Bergamo ohne Freuler (gesperrt).

Chievo Verona - Palermo 1:1. Empoli - Bologna 3:1. Pescara - Crotone 0:1. Sassuolo - Fiorentina 2:2.

Rangliste: 1. Juventus Turin 35/85 (71:23). 2. AS Roma 35/78 (79:32). 3. Napoli 35/77 (81:36). 4. Lazio Rom 35/70 (70:42). 5. Atalanta Bergamo 35/65 (59:40). 6. AC Milan 35/59 (52:42). 7. Inter Mailand 35/56 (63:44). 8. Fiorentina 35/56 (57:49). 9. Torino 35/50 (65:56). 10. Sampdoria Genua 35/46 (45:49). 11. Udinese 35/44 (44:49). 12. Chievo Verona 35/42 (39:54). 13. Cagliari 35/41 (48:67). 14. Sassuolo 35/40 (47:55). 15. Bologna 35/38 (36:52). 16. Genoa 35/33 (34:59). 17. Empoli 35/32 (26:55). 18. Crotone 35/28 (30:54). 19. Palermo 35/20 (30:74). 20. Pescara 35/14 (32:76).