Mit zwei abgefälschten Schüssen hat der Einwechselspieler Xherdan Shaqiri dafür gesorgt, dass der FC Liverpool in der englischen Premier League gegen Manchester United 3:1 gewinnt. Die ungeschlagenen Reds bleiben damit vor Manchester City Tabellenführer. Der Schweizer, der eines der beiden Tore mit dem rechten, das andere mit dem linken Fuss erzielte, war im strömenden Regen an Anfield der gefeierte Mann. Nachdem ihm für Stoke schon zwei Mal ein Doppelpack gelungen war, schaffte er dies in nur 20 Minuten Spielzeit nun erstmals auch für den FC Liverpool. Es waren seine Saisontore vier und fünf.

Nach 22 Pflichtspielen ohne Niederlage hat es dagegen den FC Arsenal wieder einmal erwischt. Beim Heimdebüt des neuen Southampton-Trainers Ralph Hasenhüttl unterlagen die mit Stephan Lichtsteiner und Granit Xhaka in der Startformation angetretenen Gunners 2:3. Das Siegtor durch Joker Charlie Austin in der 85. Minute fiel, weil Arsenals Goalie Bernd Leno eine Flanke unterlief.

2. Kololli ferienreif, YB weiter souverän

Benjamin Kololli vom FCZ ist ferienreif. Nach seiner Auswechslung beim 0:0 gegen das nun seit sechs Partien sieglose Lugano schlug er aus Wut das Dach der Spielerbank kaputt. YB seinerseits hat den Charaktertest bestanden. Vier Tage nach dem Sieg gegen Juventus trat es in der Super League bei Schlusslicht Xamax hoch konzentriert auf und siegte 4:1. Mit 57 Vorrundentoren überbot YB den Rekord des FC Basel aus der Saison 2003/04. Zum siebten Mal in Folge besiegte der FC Luzern in einem Meisterschaftsspiel den FC St.Gallen (2:1), der erst nach der Pause erwachte.

3. Favre und Fischer weiter ungeschlagen

Im zweiten Sonntagsspiel in der Bundesliga nach Leipzig gegen Mainz (4:1) setzte sich Eintracht Frankfurt mit Gelson Fernandes gegen Leverkusen mit 2:1 durch. Nur zwei Mannschaften in Deutschlands zwei höchsten Ligen sind eine Woche vor Weihnachten noch ungeschlagen. Beide werden von einem Schweizer trainiert. Borussia Dortmund mit Lucien Favre ist mit neun Punkten Vorsprung Leader der Bundesliga, Union Berlin mit Urs Fischer liegt in der 2. Bundesliga auf Rang 3, dem Barrageplatz.

Eine Tragödie ereignete sich in Stuttgart. VfB-Captain Christian Gentner erfuhr unmittelbar nach dem 2:1-Sieg über Hertha, dass sein Vater auf der Tribüne verstorben war.