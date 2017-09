Vier Tage nach dem 0:3 gegen Wales zeigte sich die SFV-Auswahl stark verbessert, vor allem in der Offensive. Sie erspielte sich im Gegensatz zur letzten Partie einige gute Möglichkeiten.

Vor allem ging sie ziemlich rasch in Führung. Basels Stürmer Dimitri Oberlin traf in der 19. Minute nach einer genauen Flanke von Aussenverteidiger Nicolas Stettler per Kopf. Das 1:0 hatte allerdings nicht lange Bestand. Keine drei Minuten später glich Rumänien aus, weil Silvan Hefti nach einem weiten Einwurf im Fünfer das entscheidende Duell gegen George Puscas verlor.

Nach drei Spielen, zwei davon in der Schweiz ausgetragen, hat das Team von Heinz Moser vier Punkte auf dem Konto. Die nächste Partie in der EM-Qualifikation steht am Freitag, 6. Oktober, in Lugano wiederum gegen Rumänien im Programm.

Telegramm und Rangliste:

Rumänien - Schweiz 1:1 (1:1)

Ovidiu. - SR Jakubik (POL). - Tore: 19. Oberlin 0:1. 22. Puscas 1:1.

Rumänien: Ionut Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Andrei Radu (77. Stefan); Nedelcu, Cicaldau; Costache (46. Ciobanu), Hagi (82. Man), Coman; Puscas.

Schweiz: Kobel; Stettler, Hefti, Bamert, Garcia; Rüegg, Haas (54. Milosavljevic); Oliveira (85. Hunziker), Schmid, Spielmann (78. Lotomba); Oberlin.

Bemerkungen: Schweiz ohne Sow, Cümart, Ajeti, Grgic (alle verletzt), Zakaria und Edimilson Fernandes (beide A-Team). 30. Pfostenschuss von Hagi.

EM-Qualifikation U21. Gruppe 8. In Ovidiu: Rumänien - Schweiz 1:1 (1:1). - In Chaves. 20.15 Uhr: Portugal - Wales.

Rangliste: 1. Rumänien 3/7. 2. Schweiz 3/4. 3. Wales 1/3. 4. Bosnien-Herzegowina 3/3. 5. Portugal 0/0. 6. Liechtenstein 2/0.

Nächstes Spiel der Schweiz. Freitag, 6. Oktober, 19.00: Schweiz - Rumänien (in Lugano).

Modus: Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni 2019). Die vier besten Zweiten spielen in einer Barrage weitere zwei Teilnehmer aus.