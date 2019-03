Vladimir Petkovic gehen mehr und mehr die Stürmer aus. Nach Haris Seferovic und Xherdan Shaqiri, die wegen Leistenverletzungen ausfallen, muss der Nationaltrainer zumindest im Startspiel der EM-Qualifikation am Samstag in Tiflis gegen Georgien auch auf den erkälteten Admir Mehmedi verzichten. Ob der Stürmer am Sonntag nach der Rückkehr der SFV-Delegation in die Schweiz wieder zum Team stösst, ist noch offen.

Mehmedi war nach den Ausfällen von Seferovic und Shaqiri mit sieben Länderspieltoren der erfolgreichste Stürmer im Kader der Nationalmannschaft. Aufgrund seiner guten Form - für Wolfsburg erzielte er in der Bundesliga in den letzten vier Spielen drei Tore - war mit einem Einsatz Mehmedis in Tiflis gerechnet worden.