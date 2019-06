Die eingewechselte Noa Schärz von den Grasshoppers glich in der 89. Minute aus, nachdem Serbien in der ersten Hälfte durch einen Penalty in Führung gegangen war. Ohne sämtliche im Ausland engagierten Spielerinnen war Schärz eine von insgesamt acht Länderspiel-Debütantinnen im Team von Nationalcoach Nils Nielsen.

Telegramm:

Serbien - Schweiz 1:1 (1:0)

Stara Pazova. - Tore: 29. Slovic (Penalty) 1:0. 89. Schärz 1:1.

Schweiz: Furrer (46. Herzog); Baumann (86. Brülhart), Brunner (46. Fasel), Stierli, Marti (73. Schärz); Mégroz (86. Hubler), Gut, Maendly, Müller (46. Riesen); Ismaili (59. Buser), Sow.

Bemerkungen: Schweiz ohne Dickenmann, Wälti, Aigbogun, Bühler, Friedli, Terchoun (alle verletzt) , Ramseier, Zehnder (Schule) und Crnogorcevic (USA). Länderspiel-Debüt von Lorena Baumann, Lara Marti, Nadine Riesen, Elvira Herzog, Tyara Buser, Bettina Brülhart und Fiona Hubler.