Spielbeginn ist um 20.45 Uhr. Die nächsten Heimspiele sind am Sonntag, 8. September, in Sitten gegen Gibraltar sowie am Dienstag, 15. Oktober, in Genf gegen Irland.

Das letzte Länderspiel in St. Gallen fand vor rund zehn Monaten statt. Es war am 8. September 2018 der 6:0-Sieg zum Auftakt in die Nations League gegen Island.