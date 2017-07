Ein früher Treffer von Österreichs Captain Nina Burger nach einer Viertelstunde entschied das Duell der beiden EM-Debütanten vor knapp 5000 Zuschauern in Deventer. Die Stürmerin des SC Sand zeigte sich nach einem schwachen Abschlag der Schweizer Keeperin Gaëlle Thalmann und zwei schnellen direkten Pässen von Laura Feiersinger und Sarah Zadrazil kaltblütig im Abschluss und traf in die nahe Ecke.

Der Sieg der Österreicherinnen war verdient. Die ÖFB-Auswahl trat bei ihrer Premiere an einer Endrunde unerschrocken auf, spielte taktisch klug und war 70 Minuten lang das bessere Team. Die Schweizerinnen kamen nach einem lange Zeit schwachen Auftritt erst in der Schlussphase besser ins Spiel. Vanessa Bernauer mit einem schönen Weitschuss (74.) und Ramona Bachmann, deren abgelenkter Schuss knapp über das Tor flog (81.), hatten den Ausgleich auf dem Fuss.

Steigerung nach nervösem Start

Die Schweizerinnen hatten sehr nervös begonnen. Bereits in der 3. Minute bekundeten sie Glück, als der Ball im eigenen Strafraum an die Hand von Ana-Maria Crnogorcevic sprang, das Vergehen aber nicht als Penalty taxiert wurde. Ein haarsträubender Abspielfehler von Captain Caroline Abbé folgte zwei Minuten später, Nicole Billa wusste diesen aber nicht zu nutzen.

Immer wieder versuchten die Schweizerinnen einen gepflegten Spielaufbau, womit sie sich selbst in die Bredouille brachten und den Österreicherinnen in die Karten spielten. Dabei hatte der SFV im Vorfeld das offensive Pressing und den schnellen Abschluss bei der ÖFB-Auswahl als deren Stärke ausgemacht.

Die SFV-Auswahl kam erst nach der Pause besser ins Spiel und erarbeitete sich durch einen Kopfball von Rahel Kiwic auch eine erste Torchance (52.), nach einer Stunde folgte aber der nächste Rückschlag. Nach einem Prellball foulte Kiwic als letzte Frau die durchgebrochene Burger und sah zurecht die Rote Karte.

In der zweiten Partie steht die Schweiz am Samstag in Doetinchem gegen Island bereits unter Zugzwang. Und zum Abschluss der Vorrunde trifft die SFV-Auswahl in Breda noch auf den Gruppenfavoriten Frankreich. Auch dort müssen die Schweizerinnen wohl punkten, wollen sie ihr Ziel, das Erreichen der Viertelfinals, noch erreichen.