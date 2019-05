Am Montag, einen Tag nach den Vorkommnissen beim Auswärtsspiel des FCS in Winterthur , äussert sich ein Sprecher der «Bierkurve Schaffhausen» gegenüber Blick.ch: «Das Banner war eine Aktion einzelner Personen.» Dabei handle es sich um drei bis vier Personen im Alter von 20 bis 25 Jahren. Der Vorfall tue ihnen leid. Zudem war den Personen nicht bewusst, welche Welle ihre Aktion lostreten würde, sagt der Sprecher weiter.

Die «Bierkurve Schaffhausen» veröffentlichte bereits am Sonntagabend und am Montagmorgen ein Statement auf Facebook. Ihnen sei bewusst, dass das Spruchband auf extreme Art und Weise provoziere und Anstoss errege.

Der FC Winterthur hat auf seinem Facebook-Account ebenfalls auf die Vorkommnisse in seinem Stadion reagiert. «Was sich da ein Teil der Schaffhauser Fans während dem Derby mit ihrem Transparent 'Winti-Fraue f**** und verhaue' geleistet hat, war so was von unterirdisch, dass es auf keiner Negativ-Skala mehr Platz hat», heisst es in der Stellungnahme.