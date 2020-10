Schaffhausen hält mit GC nicht Schritt

Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Die Schaffhauser gerieten zweimal in Rückstand. Der zweite Ausgleich glückte ihnen nicht, weil Roberto Rodriguez in der 81. Minute mit einem Foulpenalty scheiterte. Das 1:3 fiel Sekunden vor Schluss.

So sind denn nun die Waadtländer, die Neulinge der letzten Saison, mit sieben Punkten die ersten Verfolger der Hoppers.

Telegramm und Rangliste

Schaffhausen - Stade Lausanne-Ouchy 1:3 (0:0). - 1077 Zuschauer. - SR Von Mandach. - Tore: 58. Qarri 0:1. 60. Pollero 1:1. 76. Perrier 1:2. 94. Amdouni 1:3. - Bemerkungen: 81. Rodriguez (Schaffhausen) verschiesst Foulpenalty.

Rangliste: 1. Grasshoppers 3/9 (8:2). 2. Stade Lausanne-Ouchy 3/7 (7:4). 3. Schaffhausen 3/6 (9:5). 3. Winterthur 3/6 (9:5). 5. Wil 3/6 (6:5). 6. Kriens 3/3 (4:5). 7. Neuchâtel Xamax FCS 3/3 (4:7). 8. Aarau 3/3 (5:9). 9. Thun 3/1 (4:8). 10. Chiasso 3/0 (3:9).