Sampaoli führte den FC Sevilla in dieser Saison zum 4. Rang in der spanischen Meisterschaft und in die Achtelfinals der Champions League. Mit Chile gewann der 57-Jährige 2015 die Copa America.

Der argentinische Verband hatte Nationaltrainer Edgardo Bauza im vergangenen April entlassen und kurz danach klargestellt, dass Sampaoli der einzige Nachfolge-Kandidat sei.