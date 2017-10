Dieser debütierte in der vergangenen Saison, trug seinen Teil zum Aufstieg bei und entwickelte sich so prächtig, dass der FCZ im Sommer im zentralen Mittelfeld extra Platz schaffte und den langjährigen Spielmacher Gilles Yapi an Aarau abgab. Rüegg rechtfertigte das Vertrauen und stand in den ersten zwölf Runden der neuen Super-League-Saison zehn Mal in der Startaufstellung. «Manchmal kann ich nicht glauben, was ich erlebe», sagt der Sohn eines Schweizers und einer Kamerunerin.

Weil er als Knirps die Schuhe noch nicht selber hatte binden können, als ihn der Vater zum Handballklub bringen wollte, wurde er abgewiesen und schloss sich dem FC Greifensee an. Bald entdeckte ihn der FCZ und holte ihn in die U11. Als 15-Jähriger ging er für zwei Jahre nach Emmen in den Ausbildungsstützpunkt des SFV. Er lebte bei einer Gastfamilie, trainierte unter Walter Iselin und Marinko Jurendic und spielte weiter für den FCZ.

Derzeit steht er im letzten KV-Lehrjahr bei der Stadtverwaltung Dübendorf und besucht die School of Sports. Von Kindsbeinen an ist Rüegg ein grosser Fan des FC Zürich. «Es ist toll, für jenen Klub zu spielen, für den das Herz schlägt.» Gegen Basel müssten sie sich nun für das 0:4 im Derby gegen GC rehabilitieren. «Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich auf dem Platz geweint», sagt Rüegg. Es klingt nicht danach, als sei da ein FCZ-ler auf dem Sprung.

Teure Rückbesinnung auf die eigenen Qualitäten

Durch Albian Ajetis Adern fliesst rotblaues Blut. Seit der U8 spielt er beim FC Basel. Beim «Danone Nations Cup», der inoffiziellen U14-Weltmeisterschaft, erkämpft er sich mit dem FCB den zweiten Platz – und die Torschützenkrone (neun Treffer). Das Talent ist so offensichtlich wie seine Liebe zum Verein: Selbst als er beim FC St. Gallen spielt, macht er nie ein Geheimnis daraus, dass der FCB sein Herzensklub ist.