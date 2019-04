Basic zog sich am Mittwoch beim 0:0 in St. Gallen einen Muskelfaserriss in der Wade zu. Damit fehlt er den Grasshoppers in den nächsten Wochen im Abstiegskampf. Seine Absenz wird auf rund sechs Wochen geschätzt.

Der 30-jährige Basic hatte erst am Sonntag sein Comeback nach langer Verletzungspause gegeben. Aufgrund von zwei Kreuzbandrissen kam er in den letzten 26 Monaten mit GC nur zu 22 Einsätzen in der Super League.