Wende nach der Pause

37 Seiten hatte die «Gazzetta dello Sport» dem Final in ihrer Samstagsausgabe gewidmet, alle erdenklichen Themen aufgegriffen, natürlich auch über Gianluigi Buffon geschrieben, der mit 39 Jahren nun auch seinen dritten und womöglich letzten Champions-League-Final nach 2003 und 2015 verlor. Sie wog Reals Schnelligkeit mit Juves taktischem Geschick auf, suchte nach Nuancen, die für Juventus oder für Real sprechen. «Juventus gegen Real ist Ali gegen Foreman, Borg gegen McEnroe - das Derby der Welt», schrieb die Zeitung.

Tatsächlich lieferten sich die beiden Mannschaften vor 66'000 Zuschauern unter dem verschlossenen Dach in Cardiffs Millennium-Stadion zunächst ein hochstehendes Duell. Juventus begann klar besser, scheiterte aber zunächst mitunter an einer starken Parade von Reals nicht über alle Zweifel erhabenen Keeper Keylor Navas nach einem Weitschuss von Miralem Pjanic (7. Minute) und verlor in der zweiten Halbzeit urplötzlich den Faden. Waren die Italiener in den ersten 45 Minuten die überlegene Mannschaft mit den besseren Torchancen, trat Real nach der Pause auf einmal dominant auf.

Am Ende resultierte ein nicht unverdientes 1:4 und reichlich Stoff für die Gazzetta für eine Aufarbeitung einer weiteren Finalniederlage, der fünften in Folge in der Champions League und der siebten im neunten Meistercup-Final. Italiens Meister und Cupsieger verpasste das Triple, Gigi Buffon den Rekord, zum ältesten Champions zu avancieren. Auf der Gegenseite bejubelte Cristiano Ronaldo seinen vierten Champions-League-Sieg.

Den ersten Knick, das 0:1 von Real mit dem ersten Torschuss, hatte Juventus noch innert sieben Minuten weggesteckt. Mario Mandzukic glich in der 27. Minute auf akrobatische Weise aus. Mit dem Rücken zum Tor schoss er volley aus der Drehung, der Ball segelte über Navas hinweg ins lange Eck. Davor hatte Cristiano Ronaldo, klar, er, nach einem Doppelpass mit Dani Carvajal getroffen, Leonardo Bonucci die Direktabnahme noch leicht abgelenkt. Es war Reals 500. Champions-League-Tor, zum dritten Mal traf Ronaldo in einem Final.