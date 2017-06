Schmidt sei "ein hervorragender Vertreter der jungen Garde von deutschen Trainern", hiess es in einer Mitteilung des Vereins aus der Hauptstadt Peking. Der 50-Jährige wird seinen neuen Posten am 1. Juli antreten. Schmidt wird Nachfolger des Spaniers José Manuel Gonzalez, der Anfang Juni zurückgetreten ist. Guoan ist derzeit Siebter in der chinesischen Super League.

Bayer Leverkusen hatte sich Anfang März von Schmidt getrennt und bis zum Saisonende durch Tayfun Korkut ersetzt. Am Freitag stellte der Werksklub Heiko Herrlich als neuen Cheftrainer für die kommenden Saison vor.