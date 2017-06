Cristiano Ronaldo schoss zwei Tore (20./64.) und avancierte zum Matchwinner. Der Portugiese ist der erste Spieler, der in drei Champions-League-Finals getroffen hat. In der gesamten Saison in der Königsklasse erzielte er zwölf Tore.

Die Entscheidung führte Real mit zwei Toren innerhalb von drei Minuten herbei. Zunächst erzielte Mittelfeldspieler Casemiro mit einem abgefälschten Weitschuss das 2:1 (61.), dann erhöhte Ronaldo nach einer Flanke von Luka Modric auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Marco Asensio in der letzten Minute. Real Madrid hat somit drei der letzten vier Champions-League-Kampagnen gewonnen.

Juventus Turin bezahlte für eine schwache zweite Halbzeit einen hohen Preis und verlor zum fünften Mal in Folge einen Final. Zumindest vor der Pause war der italienische Meister das bessere Team gewesen. Entsprechend rasch hatte Juventus auch den ersten Rückstand noch wettmachen können; Mario Mandzukic traf mit einem sehenswerten Fallrückzieher unter die Latte (27.).