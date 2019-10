Der 21-jährige Nigerianer Emmanuel Dennis ist ein wenig bekannter Stürmer in Diensten Brügges, des Zweiten der letzten belgischen Meisterschaft. In Brügges Kader ist er noch kein fester Wert, oftmals spielt er durch, oftmals verbringt er ganze Partien auf der Ersatzbank. Im Bernabeu war er gut genug, den möglichen sensationellen Sieg mit zwei Toren in der ersten Halbzeit aufzugleisen. Nach neun Minuten skorte er, nachdem er aus eine vermutlichen Offside gestartet war, und nach 39 Minuten erzielte er das zweite Tor auf akrobatische Weise. Als er in den Strafraum eindrang, kam er ins Stolpern. Es gelang ihm aber gerade noch, auf den Beinen zu bleiben und den Ball an Thibaut Courtois, Reals belgischem Goalie, vorbeizuspitzeln. Courtois, der bei beiden Gegentoren nicht gut ausgesehen hatte, wurde in der Pause ersetzt.

Die Madrilenen, bei denen der prominente Neuzugang Eden Hazard abermals nichts Zählbares zustande brachte, waren die meiste Zeit überlegen und kamen zu den besseren Chancen. Er reichte zum Anschlusstor von Innenverteidiger Sergio Ramos kurz nach der Pause und zum Ausgleich nach 86 Minuten. Casemiro stürzte sich in eine weit gezogene Freistossflanke von Toni Kroos und traf mit einem prächtigen Kopfball. Zwei Minuten vor dem Ausgleich war ein Spieler Brügges mit Gelb-rot vom Platz gestellt worden.

Trainer Zinédine Zidane muss einen Sieg im nächsten Spiel bei Galatasaray Istanbul als höchstes Ziel ausgeben, wenn Real nicht zum ersten Mal in der Klubgeschichte in den Gruppenspielen der Königsklassen hängenbleiben soll.

Real liegt schon fünf Punkte hinter Paris Saint-Germain, das mit einem 1:0-Erfolg bei Galatasaray Istanbul die Pflicht gut erfüllte. Der argentinische Stürmer Mauro Icardi, der anstelle des gesperrten Neymar zum Zug kam, erzielte das Tor kurz nach der Pause.

Viermal Gnabry: Bayern im Torrausch

Bayern München zeigte, dass es auch nach dem Scheitern gegen Liverpool in der letzten Saison mit englischen Topklubs mithalten kann. Mit einem 7:2 bei Tottenham Hotspur gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac auch ihr zweites Spiel in der Gruppe B sehr deutlich. Nach einem frühen Rückstand erzielten die Münchner vier Tore am Stück. Zwei davon markierte Serge Gnabry, der neue Hoffnungsträger der deutschen Nationalmannschaft in der zweiten Halbzeit innerhalb von drei Minuten. Gnabry besorgte in der Schlussphase zwei weitere Tore, und dazwischen zeichnete sich Robert Lewandowski als Doppeltorschütze aus.

In der Gruppe D haben sich Juventus Turin (3:0 gegen das punktelose Bayer Leverkusen) und Atlético Madrid (2:0 bei Lokomotive Moskau) früh in gute Positionen gebracht.

Telegramme und Ranglisten

Gruppe A:

Real Madrid - Brügge 2:2 (0:2)

SR Kabakov (BUL). - Tore: 10. Dennis 0:1. 39. Dennis 0:2. 56. Ramos 1:2. 86. Casemiro 2:2.

Real Madrid: Courtois (46. Aréola); Carvajal, Ramos, Varane, Nacho (46. Marcelo); Kroos, Casemiro, Modric; Lucas (67. Junior Vinicius), Benzema, Hazard.

Bemerkungen: Real Madrid ohne Bale, Rodriguez, Asensio, Mendy und Diaz (alle verletzt). 84. Gelb-Rote Karte gegen Vormer (Brügge/Foul).

Galatasaray Istanbul - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0)

SR Marciniak (POL). - Tor: 52. Icardi 0:1.

Paris Saint-Germain: Navas; Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti; Sarabia (71. Choupo-Moting), Icardi (61. Icardi), Di Maria (83. Herrera).

Bemerkungen: Paris Saint-Germain ohne Neymar (gesperrt), Cavani, Draxler und Kehrer (alle verletzt).

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 2/6 (4:0). 2. FC Brügge 2/2 (2:2). 3. Galatasaray Istanbul 2/1 (0:1). 4. Real Madrid 2/1 (2:5).

Gruppe B:

Tottenham Hotspur - Bayern München 2:7 (1:2)

SR Turpin (FRA). - Tore: 12. Son 1:0. 15. Kimmich 1:1. 45. Lewandowski 1:2. 53. Gnabry 1:3. 55. Gnabry 1:4. 61. Kane (Foulpenalty) 2:4. 83. Gnabry 2:5. 87. Lewandowski 2:6. 88. Gnabry 2:7.

Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks (81. Lamela); Sissoko, Ndombele (64. Ndombélé); Alli (71. Lucas); Kane, Son.

Bayern München: Neuer; Pavard, Boateng (72. Martinez), Süle, Alaba (46. Thiago); Kimmich, Tolisso; Gnabry, Coutinho, Coman (71. Perisic); Lewandowski.

Bemerkungen: Tottenham Hotspur ohne Lo Celso und Sessegnon (beide verletzt). Bayern München ohne Hernandez, Goretzka und Arp (alle verletzt).

Roter Stern Belgrad - Olympiakos Piräus 3:1 (0:1). - SR Bastien (FRA). - Tore: 37. Semedo 0:1. 63. Vulic 1:1. 87. Milunovic 2:1. 90. Boakye 3:1. - Bemerkungen: 58. Gelb-Rote Karte gegen Benzia (Olympiakos Piräus/Foul).

Rangliste: 1. Bayern München 2/6 (10:2). 2. Roter Stern Belgrad 2/3 (3:4). 3. Tottenham Hotspur 2/1 (4:9). 4. Olympiakos Piräus 2/1 (3:5).

Gruppe C:

Manchester City - Dinamo Zagreb 2:0 (0:0).

Gözübüyük (NED). - Tore: 66. Sterling 1:0. 95. Foden 2:0.

Manchester City: Ederson; Mendy, Fernandinho, Otamendi, Cancelo; Gündogan, Rodrigo, David Silva (91. Foden); Bernardo Silva (56. Sterling), Agüero (89. Gabriel Jesus), Mahrez.

Bemerkungen: Manchester City ohne De Bruyne, Laporte, Stones und Sané (alle verletzt). Dinamo Zagreb mit Gavranovic (ab 76.) und Moubandje (nicht im Aufgebot).

Atalanta Bergamo - Schachtar Donezk 1:2 (1:1). - 26'022 Zuschauer. - SR Stieler (GER). - Tore: 28. Zapata 1:0. 41. Morães 1:1. 95. Solomon 1:2. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo ohne Freuler (Ersatz). 16. Torhüter Pjatow (Schachtar Donezk) hält Foulpenalty von Ilicic (Atalanta Bergamo).

Rangliste: 1. Manchester City 2/6 (5:0). 2. Dinamo Zagreb 2/3 (4:2). 3. Schachtar Donezk 2/3 (2:4). 4. Atalanta Bergamo 2/0 (1:6).

Gruppe D:

Juventus Turin - Bayern Leverkusen 3:0 (1:0)

SR Collum (SCO). - Tore: 17. Higuain 1:0. 62. Bernardeschi 2:0. 89. Ronaldo 3:0.

Juventus Turin: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (74. Betancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (77. Ramsey), Higuain (83. Dybala), Ronaldo.

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Chiellini, Costa, Pjaca, Perin, Danilo und De Sciglio (alle verletzt). Bayer Leverkusen ohne Bailey (verletzt).

Lokomotive Moskau - Atlético Madrid 0:2 (0:0)

SR Grinfeld (ISR). - Tore: 48. João Felix 0:1. 58. Thomas 0:2.

Atlético Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Gimenez, Renan Lodi; João Felix (84. Hermoso), Thomas, Saul, Koke (87. Correa); Morata, Costa (77. Lemar).

Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Vrsaljko und Vitolo (beide verletzt).

Rangliste: 1. Juventus Turin 2/4 (5:2). 2. Atlético Madrid 2/4 (4:2). 3. Lokomotive Moskau 2/3 (2:3). 4. Bayer Leverkusen 2/0 (1:5).