Damit hat Real in dieser Saison 68 Punkte geholt, so wenige wie zuletzt vor 17 Jahren. 2001/02 wurde Real mit 66 Zählern ebenfalls nur Dritter; dies trat damals jedoch in den Hintergrund, weil Real die Champions League gewann.

In den letzten Wochen hat auch Trainer Zinédine Zidane die Mannschaft nicht auf Kurs bringen können. In elf Spielen gewann er fünf Mal, vier Partien gingen verloren. Der Franzose erreichte in der Meisterschaft einen Punkteschnitt von 1,54 und liegt damit deutlich unter dem Wert von Vorgänger Santiago Solari (2,17).

Telegramm:

Real Madrid - Betis Sevilla 0:2 (0:0). - 56'900 Zuschauer. - Tore: 61. Loren 0:1. 75. Jese 0:2.

Weiteres Spiel vom Sonntag: Eibar - FC Barcelona (16.15 Uhr).

Rangliste:

1. FC Barcelona 37/86 (88:34). 2. Atlético Madrid 38/76 (55:29). 3. Real Madrid 38/68 (63:46). 4. Valencia 38/61 (51:35). 5. Getafe 38/59 (48:35). 6. FC Sevilla 38/59 (62:47). 7. Espanyol Barcelona 38/53 (48:50). 8. Athletic Bilbao 38/53 (41:45). 9. San Sebastian 38/50 (45:46). 10. Betis Sevilla 38/50 (44:52). 11. Alaves 38/50 (39:50). 12. Eibar 37/46 (44:48). 13. Leganes 38/45 (37:43). 14. Villarreal 38/44 (49:52). 15. Levante 38/44 (59:66). 16. Valladolid 38/41 (32:51). 17. Celta Vigo 38/41 (53:62). 18. Girona 38/37 (37:53). 19. Huesca 38/33 (43:65). 20. Rayo Vallecano 38/32 (41:70).