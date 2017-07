Der 19-jährige Linksverteidiger, der für sechs Jahre bis 2023 unterschrieb, ist somit der erste Spieler seit dem Argentinier Santiago Solari vor 17 Jahren, der direkt innerhalb der spanischen Hauptstadt wechselt.

Der U21-Internationale hat für Atlético kein einziges Spiel in der Primera Division bestritten, er überzeugte die "Königlichen" bei seinem Leihengagement in Alavés, wo er in der abgelaufenen Saison auf 32 Einsätze gekommen war. Atlético darf aufgrund einer Transfersperre in diesem Sommer keine neuen Spieler erwerben. "Er hat mehrere Angebote für einen neuen Vertrag ausgeschlagen", erklärte der Verein in einer Mitteilung.