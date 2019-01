Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, erwägt Ramon Vega, bei der Präsidentschaftswahl am 5. Juni gegen Gianni Infantino anzutreten.

"Aufgrund des grossen Zuspruchs und der positiven Reaktionen, die ich von vielen Seiten erhalten habe, nehme ich diese Aufgabe ernst und prüfe, ob es einen Bedarf in der Fussballwelt gibt, die Wahl des nächsten FIFA-Präsidenten im Juni im Wege eines demokratischen Wahlkampfes herbeizuführen", sagte Vega.

Wie die FIFA am Dienstagabend auf Anfrage mitteilte, liegen noch keine offiziellen Informationen über mögliche Gegenkandidaten Infantinos für die Wahl beim FIFA-Kongress in Paris vor. Die Frist für eine Kandidatur endet bereits am kommenden Dienstag. Dann müssen alle Bewerber die Unterstützung von mindestens fünf der 211 FIFA-Mitgliedsverbände beim Weltverband vorlegen.

Vega sieht wie viele europäische Funktionäre die Pläne Infantinos, für eine Milliarden-Offerte FIFA-Vermarktungsrechte an Investoren zu veräussern, offenbar kritisch, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Der 47-jährige ehemalige Verteidiger spielte in seiner Karriere unter anderem für die Grasshoppers und Tottenham. Seit seinem Karriereende arbeitet er als Vermögensverwalter in London. Bei einer Kampfabstimmung mit Infantino hätte er nach derzeitigem Stand keine realistische Siegchance.