Der 24-jährige Südamerikaner spielte während anderthalb Jahren in Russland. Zuvor war er in der Serie A in Empoli geformt worden, ehe er für eine Saison zur AS Roma ging. Für Argentinien hat Paredes neun Länderspiele absolviert.

In Paris wird Paredes den Franzosen Adrien Rabiot ersetzen, der in den nächsten Tagen wohl nach England wechseln wird.