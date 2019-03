Der Portugiese Bernardo Silva und der Argentinier Sergio Agüero schossen die entscheidenden Tore noch vor Ablauf der ersten halben Stunde. Silva war mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze erfolgreich (5.) und schoss sein erstes Meisterschaftstor seit dem 26. Dezember 2018. Agüero profitierte von einem Abwehrfehler bei Fulham, ehe er aus spitzem Winkel unter die Latte traf (27.). Für den Liga-Topskorer war es schon der 19. Saisontreffer.

Mit dem Sieg gegen Fulham hat Manchester City seine beeindruckende Serie ausgebaut. Seit dem 1:2 in Newcastle United am 29. Januar hat das Team von Pep Guardiola in allen Wettbewerben zusammen nun zwölf Sieg aneinandergereiht. Damit brachte Manchester City den Rivalen FC Liverpool unter Zugzwang. Nun haben die beiden Titel-Anwärter gleich viele Spiele absolviert, Manchester City hat einen Punkt mehr. Liverpool trifft am Sonntag zuhause auf das drittplatzierte Tottenham Hotspur.

Fulham wartete derweil nur noch darauf, bis der Abstieg auch rechnerisch Tatsache ist. Nach der achten Niederlage in Folge beträgt der Rückstand auf den rettenden 17. Platz sechs Runden vor dem Ende 13 Punkte. Der letzte verzweifelte Versuch von Ende Februar schlug fehl, mit einem Trainerwechsel eine Trendwende zu erzwingen. Unter Claudio Ranieris Nachfolger Scott Parker verlor Fulham alle vier Spiele.

Telegramme/Resultate:

Fulham - Manchester City 0:2 (0:2). - 25'001 Zuschauer. - Tore: 5. Bernardo Silva 0:1. 27. Agüero 0:2.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Brighton & Hove Albion - Southampton, Burnley - Wolverhampton, Crystal Palace - Huddersfield Town, Leicester City - Bournemouth, Manchester United - Watford (alle 16.00 Uhr), West Ham United - Everton (18.30)

Rangliste:

1. Manchester City 31/77 (81:21). 2. Liverpool 31/76 (70:18). 3. Tottenham Hotspur 30/61 (57:32). 4. Arsenal 30/60 (63:39). 5. Manchester United 30/58 (58:40). 6. Chelsea 30/57 (50:33). 7. Wolverhampton 30/44 (38:36). 8. Watford 30/43 (42:44). 9. West Ham United 31/42 (41:46). 10. Leicester City 31/41 (40:43). 11. Everton 31/40 (43:42). 12. Bournemouth 31/38 (43:56). 13. Newcastle United 31/35 (31:40). 14. Brighton & Hove Albion 29/33 (32:42). 15. Crystal Palace 30/33 (36:41). 16. Southampton 30/30 (34:50). 17. Burnley 31/30 (35:59). 18. Cardiff City 30/28 (27:57). 19. Fulham 32/17 (29:72). 20. Huddersfield Town 31/14 (18:57).