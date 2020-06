Premier League will Zeichen gegen Rassismus setzen

Gemäss mehreren britische Medien ist geplant, die Namen auf den Trikots durch den Schriftzug "Black Lives Matter" (Schwarze Leben zählen) zu ersetzen. Darauf sollen sich die Klubs bei einer Konferenz am Donnerstag geeinigt haben.

Die Initiative kommt nach Informationen der Zeitung "Guardian" von mehreren Teamcaptains und Vertretern der Spielergewerkschaft PFA. An den darauffolgenden Spieltagen soll der Schriftzug "Black Lives Matter" an anderer Stelle auf den Trikots platziert werden. Dazu fänden derzeit noch Verhandlungen mit den Sponsoren statt, hiess es.

Der seit dem 9. März unterbrochene Meisterschaftsbetrieb wird am nächsten Mittwoch mit zwei Nachholspielen wieder aufgenommen, bevor am Freitag die erste komplette Runde seit der Zwangspause beginnt. Vor dem Anpfiff aller Spiele ist zudem eine Schweigeminute geplant, um an die Menschen zu erinnern, die durch das Coronavirus ihr Leben verloren haben. Ausserdem soll ein herzförmiges Emblem auf den Shirts dem nationalen Gesundheitsdienst NHS danken.