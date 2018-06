Wer aber wird Schärs Partner? Für Johan Djourou spricht die Erfahrung. Petkovic weiss, was er an ihm hat. Das kann gerade in einem Spiel gegen Brasilien wertvoll sein. Der Auftritt in Portugal beim 0:2 im letzten WM-Quali-Spiel hat ihm allerdings keine Pluspunkte beschert. Zudem gilt Petkovic nicht gerade als Fan der türkischen Liga, wo Djourou spielt. Das könnte die Chance für Manuel Akanji sein. Er spielte bei Dortmund regelmässig, ist schnell, abgeklärt und hat in der Spielauslösung gegenüber Djourou Vorteile.